حريق مهول بأقدم كاتدرائية في قلب باريس
العالم
15 ابريل 2019 () - باريس:مراسلة الخبر نوال.ثابت
أجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه الذي كان منتظرا من قبل كل الفرنسيين حول الحلول المقدمة والمستخلصة من الحوار الوطني الكبير المفتوح منذ شهرين للخروج من أزمة حراك السترات الصفر .
وقع الباريسيون والسياح تحت الصدمة عقب الحريق المهول الذي أتت ألسنة نيرانه على مبنى أعرق كاتدرائية نوتر دام بباريس و رمز التراث الفرنسي و العاصمة الفرنسية باريس ،المصنف كمعلم من التراث العالمي .
ووفرت السلطات إمكانيات جد معتبرة لإطفاء النيران التي عجزت مصالح الحماية المدنية عن التحكم فيها بعدما اندلعت بسبب الأشغال الجارية بداخل الكاتدرائية من أجل القيام ببعض الترميمات .