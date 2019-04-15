حريق مهول بأقدم كاتدرائية في قلب باريس

العالم
15 ابريل 2019 () - باريس:مراسلة الخبر نوال.ثابت
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أجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه الذي كان منتظرا من قبل كل الفرنسيين حول الحلول المقدمة والمستخلصة من الحوار الوطني الكبير المفتوح منذ شهرين للخروج من أزمة حراك السترات الصفر .

وقع الباريسيون والسياح تحت الصدمة عقب الحريق المهول الذي أتت ألسنة نيرانه  على مبنى أعرق كاتدرائية نوتر دام بباريس و رمز التراث الفرنسي و العاصمة الفرنسية باريس ،المصنف كمعلم من التراث العالمي .

ووفرت السلطات إمكانيات جد معتبرة لإطفاء النيران التي عجزت مصالح الحماية المدنية عن التحكم فيها بعدما اندلعت بسبب الأشغال الجارية بداخل الكاتدرائية من أجل القيام ببعض الترميمات .

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