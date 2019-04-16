كشف المدير العام للجمارك الجزائرية فاروق باحميد، اليوم الثلاثاء ،أن هنالك مقترحات ستقدم إلى السلطات العمومية خلال الأيام المقبلة من أجل الحد من ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد".

وأوضح باحميد في تسجيل خص به القناة الثالثة ، أنه"تم إنشاء مجموعة عمل منذ ثمانية أشهر يرأسها خبير اقتصادي ستقوم بإرسال تقرير في الأيام القليلة المقبلة إلى السلطات العمومية وستكون هناك تدابير فعالة من أجل مكافحة التضخيم في فواتير الاستيراد ". مشيرا إلى أنه في حين ثبوت وجود جريمة مالية يكون من المتأخر جدا التدخل ، فالإجراءات الخاصة بالجمركة لا تجرى إلا في نهاية سلسلة العمليات المالية للمستوردة.

وأضاف المتحدث ،أن الإشكال يقع في إيجاد توازن ببن تشديد الرقابة على تدفق البضائع التي تدخل البلاد وسيولة إزالتها " حتى لا يتم معاقبة المتعاملين الاقتصاديين الذين يعملون بضمير".