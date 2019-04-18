أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت يوم 17 أفريل 2019، بالأغواط، تاجري (02) مخدرات على متن مركبتين سياحيتين محملتين بـ 100 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ 950 غراما.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات متفرقة بكل من جانت وتمنراست، 61 منقبا عن الذهب وحجزت شاحنتين و15 مولدا كهربائيا و10 مطارق ضغط، بالإضافة إلى أربعة 04 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.

من جهة أخرى ، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تيارت وعين ڤزام وبرج باجي مختار.