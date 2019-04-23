لم يتمكن 550 تلميذ من مجموع 780، من الحصول على كشوف نقاطهم للفصل الثاني بثانوية فارس بن مهل في بلدية الشهبونية غربي المدية، حتى الساعة، والسبب هو امتناع أستاذين لمادة الرياضة البدنية، أستاذ فلسفة ورابع لمادة الإعلام الآلي، تدوين نقاطهم على الكشوف، مما أدخل التلاميذ في حالة غضب، مضربين لليوم الثاني عن الدراسة منذ بداية هذا الأسبوع لوقوعهم رهائن خلافات شخصية بين مدير المؤسسة والأساتذة الأربعة، لأسباب حملتها إحدى النقابات إلى مسؤول فوق العادة بالقطاع، ونسبها مصدر عن مديرية التربية ردا عليه لذات النقابة فيما ينسبها التلاميذ الغاضبون وأولياؤهم للطرفين. فمن المسؤول عن هذه المهزلة يا ترى؟ ليجيبنا أحدهم متهكما ”إنها أيضا الدولة العميقة في الجزائر العميقة”.