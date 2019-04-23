قدم اليوم الإخوة كونيناف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بعد أن قضوا ليلة في فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد أين تم التحقيق معهم.

الإخوة كونيناف المقربون من محيط الرئيس المستقيل وبالأخص شقيقه السعيد تم توقيفهم منذ يومين وبوشر التحقيق معهم من قبل مصالح الدرك الوطني بشبهة إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم وتهمة استغلال نفوذ الموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة ، تحويل عقارات و امتيازات.

فيديو للحظة وصول الاخوة كونيناف الى المحكمة >> من هنا

للتذكير فإن رجل الأعمال يسعد ربراب تم إيداعه الحبس بعد مثوله إلى غاية ساعة متأخرة من سهرة أمس أمام قاضي التحقيق بنفس المحكمة.