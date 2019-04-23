فاجأ مئات الشباب العاطلين عن العمل بسوق أهراس والي الولاية أثناء معاينته مشروع القطب الثقافي في حي جنان التفاح بالاحتجاجات الرافضة لهذا المشروع، مطالبين إياه بمناصب العمل والسكن، باعتبارهما أولوية في الحياة قبل الثقافة. ولم يجد والي الولاية، الذي حوصر من طرف المحتجين المرددين لشعارات الحراك الشعبي، سوى العودة إلى حيث توقفت سيارات الموكب لركوب السيارة ومغادرة الحي، فيما تساءلت بعض النسوة اللواتي حملن معهن مقررات الاستفادة من السكن سنة 2014 ضمن برنامج 628 وحدة لاتزال رهن الإنجاز عن موعد استلام سكناتهن بعد مرور 5 سنوات من الوعود الجوفاء.