نظم، صباح اليوم، العشرات من المواطنين بسعيدة، وقفة احتجاجية، أمام مقر الولاية، رفضا لزيارة وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، للولاية.

ورفع المحتجون الرايات الوطنية ولافتات دونوا عليها " سعيدة بعيدة والحكومة غادية"، "أبناء أحمد مدغري ضد حكومة التزوير"، "حكومة غير شرعية، وزير غير شرعي، ارحل"، "نحن لا نعترف بحكومة الهاتف والباءات"، مرددين شعارات ضد النظام وحكومة بدوي وزيارة وزير السياحة لسعيدة، على غرار "ديڤاج، ديڤاج، حكومة بريكولاج"، "لا نريد، لا نريد حكومة بدوي والسعيد"، "لا نريد، لا نريد عصابة السعيد" و "كليتو البلاد يا السراقين".

وغير بعيد عن مقر الولاية، قام جمع غفير من المواطنين، بغلق جسر حي المجدوب، المؤدي لفندق الفرسان، أثناء وقوف بن مسعود، على عملية تأهيل الفندق.

كما وجه عدد من المحتجين انتقادات لاذعة لرئيسي بلدية سعيدة والمجلس الشعبي الولائي لمرافقتهما للوزير وعدم انضمامهما للحراك الشعبي.