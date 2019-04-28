فتح الدرك الوطني اليوم بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة تحقيقا في وقائع إصابة تسعة أشخاص بطلق ناري في ساحة مصنع المياه المعدنية بيوكوس الحمامات بتبسة بعد محاولة مجموعة من الشباب اقتحام أجنحة المصنع.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدينا فإن احتجاج السكان صبيحة اليوم للمطالبة بالتمون بالمياه الصالحة للشرب أمام مقر البلدية قد تطور الى وقفة احتجاجية بغلق الطريق وبالصدفة كانت شاحنة تابعة لمصنع يوكوس تعبر الطريق فمنعت من قبل المحتجين وتطورت الأمور يتوسع رقعة الاحتجاج من وسط المدينة في اتجاه مصنع المياه المعدنية اين اقتحم من طرف عشرات المحتجين وبالرغم من تحذيرات أعوان الأمن انتشرت المجموعة الشبانية عن مدخل السلسلة الصناعية وقد قدمت مجموعات شبانية على متن سيارات من جهات أخرى لتندلع شجارات عنيفة بين الطرفين وسمعت فيها طلقات بارود وتفيد معلومات أولية بتعرض تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وقد تدخلت وحدات الدرك الوطني والأمن لمكافحة الشغب لإعادة الأمور إلى مجاريها مع مجهودات العقلاء المنطقة بعدم صب الزيت على النار وإشعال نار الفتنة ويتواصل الجو المشحون المصحوب بالحركة والحذر تحسبا لعودة أعمال الشغب . وقد قال مصدر مسؤول من قطاع الموارد المائية أن يوكوس يتزود من المنبع الطبيعي باعتماد وزاري تحت رقابة مديرية الصحة والتجارة .وفيما تعلق بتكوين أحياء الحمامات فإن أغلبيتها تمون كل ثلاثة أيام مرة واحدة فيما عدا أحياء قليلة يوميا وقد سجلت بداية الثلاثي الثاني عملية لتجديد الشبكات لتحسين فترة التمون بالنظر لتوفر المياه التي توفر التموين اليومي.

تجدر الإشارة أن يوكوس من أقدم الوحدات الصناعية بتبسة ويوفر أكثر من 120 منصب شغل ويتمون بالمياه باعتماد رسمي من وزارة الموارد المائية .

شاحنات يوكوس تتعرض للحرق والمصنع يقذف بقاررورات المولوتوف