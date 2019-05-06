حددت مؤسسة مترو الجزائر مواقيت تشغيل المترو والترامواي ووسائل النقل بالكوابل، بمناسبة شهر رمضان الكريم، حسبما ما أورده أمس الأحد في بيان المؤسسة.

وجاء في البيان، أن مواقيت تشغيل مترو الجزائر ستكون من الساعة 7:00 إلى غاية الساعة 01:30 د صباحا.

أما فيما يخص مواقيت خدمة الترامواي فستكون من الساعة 07:00 إلى غاية الساعة 01:30 صباحا بالنسبة لترامواي الجزائر ومن 07:00 إلى غاية الساعة 01:00 صباحا بالنسبة لترامواي وهران، قسنطينة وسطيف.

وبالنسبة لمواقيت ترامواي سيدي بلعباس فستكون من 07:00 إلى غاية الساعة 02:00 صباحا في حين أن مواقيت ترامواي ورقلة ستكون من 06:30 إلى غاية 01:00 صباحا.

أما في ما يخص وسائل النقل بالكوابل (المصاعد الهوائية)، فإن مواقيت المصعد الهوائي واد قريش ستكون من 07:00 إلى غاية الساعة 01:00 صباحا فحين أن مواقيت المصعد الهوائي باب الواد ستكون من 07:00 إلى غاية الساعة 00:00 ليلا.

فيما يتعلق بالمصعد الهوائي المدنية، فإن الخدمة ستكون من 07:00 إلى غاية الساعة 01:00 صباحا في حين أن خدمة مقام الشهيد ستكون من 08:00 إلى غاية الساعة 01:00 صباحا وخدمة المصعد الهوائي قصر الثقافة ستكون من الساعة 08:00 إلى غاية الساعة 19:00 مساءا.

بالنسبة للمصعد الهوائي البليدة فستكون الخدمة من الساعة 08:30 إلى غاية الساعة 18:00 مساءا، في حين أن خدمة المصعد الهوائي بتلمسان ستكون من الساعة 08:30 إلى غاية الساعة 01:00 صباحا.

حسب مؤسسة مترو الجزائر، فإن هذه المواقيت محددة ابتداء من أول أيام شهر رمضان إلى غاية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أيضا المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها، أمس، أنه تم تعديل مواقيت استغلال القطارات على المسافات الطويلة يشرع في العمل بها ابتداء من اليوم الإثنين وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.

بالنسبة للخط (الجزائر-وهران) فإن القطار المعاد تهيئته سينطلق من محطة أغا بالعاصمة على الساعة الثامنة صباحا ويصل على الساعة 13:35 في حين انطلاق قطار كوراديا سيكون على الساعة العاشرة صباحا و الوصول سيكون على 09:14.

أما الانطلاق من الجزائر نحو وهران بالقاطرة العادية فقد برمج على الساعة 12:30 والوصول على 17:54 مساءا.

ويضيف ذات البيان، أن الانطلاق من محطة وهران نحو الجزائر على متن القطار المعاد تهيئته سيكون على الساعة الثامنة صباحا والوصول سيكون على 13:04 في حين انطلاق قطار كوراديا سيكون على الساعة العاشرة صباحا والوصول على 07:14.

أما القطار العادي سينطلق على الساعة 12:00 ويرتقب وصوله على 17:54 .

وفيما يخص الخط (الجزائر-عنابة-الجزائر) فإن انطلاق القطار من العاصمة سيكون على الساعة 21:30 و الوصول على الساعة 07:28.

أما من محطة عنابة فإن القطار سينطلق على الساعة 21:30 وسيصل على 07:37.

كما سينطلق القطار من محطة وهران على 23:30 و يصل على 08:46 في حين أن قطار محطة بشار سينطلق على 23:00 ويصل على الساعة 07:48.

أما خط (الجزائر-قسنطينة-الجزائر) فإن القطار سينطلق على الساعة 09:15 ويصل على الساعة 16:06 في حين أن انطلاق القطار من محطة قسنطينة سيكون على الساعة 08:25 والوصول على 15:18.

أما قطارات الضواحي والقطارات الجهوية فهي أيضا معنية بتعديل مواقيت انطلاق ووصول القطارات خلال شهر رمضان.

وتم نشر الأوقات الجديدة على مستوى المحطات وعلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة "www.sntf.dz وعلى تطبيق المؤسسة على الهاتف النقال "بلاي ستور".