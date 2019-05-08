طلب أعضاء في مكتب المجلس ورؤساء لجان برلمانية في المجلس الشعبي الوطني من رئيس المجلس معاذ بوشارب اليوم الاستقالة من منصبه، تمهيدا لانتخاب رئيس جديد، في مشهد معاد لمسلسل الإطاحة بسلفه سعيد بوحجة.

وسلم الأعضاء الذي كانوا دعموا الانقلاب على سلفه وساعدوا على توليه منصبه قبل 8 أشهر، رسالة ممضاة من قبلهم، وقالوا أن رحيله من منصبه من شأنه الحد من الاحتقان السياسي في البلاد.

غير أن رئيس المجلس رفض الطلب وأبلغهم بأنه لن يستقيل، وسط توقعات بتصعيد الموقف من "أصدقاء الأمس" غدا الخميس بمناسبة جلسة الأسئلة الشفوية.