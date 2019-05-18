تم اليوم السبت تعيين أربعة إطارات بالمديرية العامة للجمارك، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف ذات المصدر أن الأمر يتعلق بكل من :

- خياري سفيان بصفته مديرا للاستعلام وتسيير المخاطر, خلفا لملياني عمار الذي أنهيت مهامه.

- ججيق ليلى بصفتها مديرة للمنازعات وتأطير قباضات الجمارك، خلفا لعبالو إبراهيم الذي أنهيت مهانه.

- سيد العربي وإصولاح نورالدين بصفتهما مديري الدراسات بالمديرية العامة للجمارك، وإنهاء مهام برجوج حكيم وفلاح ناصر بنفس الصفة.