حذر رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي من محاولات شل المسيرات من خلال افتعال تجاوزات، معتبرا أن الحل هو الاعتصام في الشوارع دون حراك.

وقال تواتي على صفحته الرسمية في الفايسبوك "أيها المناضلين من أجل فرض سلطة الشعب، إنهم يريدون كتم أصواتنا وشل مسيراتنا بتجاوزات مرفوضة وغير مرغوب بها. لكن الحراك اليوم على حق، فهو يناضل من أجل مستقبل شبابه ووطنه".

وأضاف تواتي "إن اتحادنا اليوم سيكون ردا قويا على كل من يريد كتم أصواتنا وشل حركاتنا بتجاوزات تنافي كل حقوقنا في التظاهر سلميا. لذا فالاعتصام في الشوارع دون حراك سيكون الحل الأمثل للرد، تجنبا لأي احتكاك عنيف".