اعتداء على رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا

أخبار الوطن
22 مايو 2019 () - واج/س.أ
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تعرض رئيس  المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا، عبد الله زكري لاعتداء مساء أمس الثلاثاء حسبما علم من المعني بالأمر اليوم  الأربعاء.

و بالفعل فقد وجد عبد الله زكري، عضو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية  قطعة من لحم الخنزير في صندوق بريده. 

و ليس هذا أول اعتداء يتعرض له بعد استهدافه في أكتوبر 2013 برسومات  عنصرية على جدران منزله.

أكد المعني قائلا " تلقيت العديد من رسائل حملت تهديدات  بالموت و شتائم عنصرية و معادية للإسلام" مضيفا أن " العديد بفرنسا منزعجون من  صراحتي في الدفاع عن الاسلام و المسلمين حتى على مستوى الطبقة السياسية".

و في بيان وقعه رئيسه أحمد أوغراس، أدان المجلس  هذا "الاعتداء المعادي  للإسلام" الذي يبرز إضافة إلى اعتداءات أخرى "إلى أية درجة لا تثير الاعتداءات  المعادية للإسلام الاهتمام ببلدنا خلال السنوات الأخيرة".

و أضاف المجلس أن " عبد الله زكري المعروف بصراحته و التزامه  لصالح ضحايا الأعمال العنصرية يزعج الجماعات المعادية للإسلام" مؤكدا ثقته في  العدالة من أجل " الكشف عن هذه القضية في أقرب الآجال".

و من جهته، أوضح عميد المسجد الكبير بباريس دليل بوبكر أنه في فترة صيام  شهر رمضان أن النية " السيئة" لمرتكبي هذا العمل تعد " استفزازا" ل " الإساءة  إلى شخص في دينه".

كما جاء في البيان " نندد و ندين بشدة بمرتكبي هذه الأعمال و نطلب من  السلطات حماية حرية المعتقد من مثل هذه الاعتداءات".

و خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان تم تدنيس حوالي عشرة قبور لمسلمين  بمنطقة دراغينيون بمنطقة لو فار حيث أثارت العملية استياء مسلمي فرنسا و  تنديدا كبيرا من طرف ممثلي الديانة الإسلامية بفرنسا.

و خلال مؤتمر للمسلمين انعقد في ديسمبر الماضي بباريس ندد عبد الله زكري  قائلا بأن الشكاوى المودعة عقب ارتكاب أعمال معادية للإسلام " يتم طيها غالبا  " منددا أيضا ب "سياسة الكيل بمكيالين".

كما أشار إلى " القلق الكبير" للمسلمين أمام تصاعد الكراهية الالكترونية اتجاههم.

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