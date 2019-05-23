انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قرار والي المسيلة بمنع الدكتور أحمد بن بيتور من إلقاء محاضرة، معتبرا ذلك دليل على أن التغيير المنشود من طرف الجزائريين لم يتحقق بعد.

وقال مقري على صفحته الرسمية في الفايسبوك "منع والي ولاية المسيلة الدكتور ورئيس الحكومة الأسبق السيد أحمد بن بيتور من تقديم محاضرة بالمكتبة العمومية بالمسيلة بدعوة من نقابة الأساتذة، دليل على أن التغيير الذي خرج من أجله الشعب الجزائري لم يتحقق بعد... في أبسط المظاهر... لا يزال النظام السياسي يخاف من المحاضرات".