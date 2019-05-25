أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اليوم السبت، أنها شنت ضربات جوية استهدفت مواقع تتمركز بها قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس.

وذكرت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في بيان تناقلته مصادر إعلامية أن "سلاح الجو نفذ 6 طلعات قتالية منذ الصباح الباكر، استهدفت فلولا هاربة لميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر في محور الأحياء البرية" جنوب طرابلس.

وأضاف البيان، أن قوات الوفاق عززت تقدمها في محيط معسكري النقلية واليرموك جنوب العاصمة و"استحوذت على 3 آليات عسكرية من بينها مدرعتان" قامت قامت بتدمير دبابة لقوات حفتر.

وتتواصل الأعمال العسكرية بين قوات اللواء خليفة حفتر وقوات موالية لحكومة الوفاق الوطني قرب وحول العاصمة، منذ إعلان قائد الجيش المشير خليفة حفتر، في الرابع من أبريل الجاري عن هجوم عسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني الليبي.

وردت حكومة الوفاق بإطلاق عملية "بركان الغضب" لصد ما تصفه بـ"العدوان على طرابلس".

وخلفت المعارك 510 قتلى و2467 مصابا, بحسب منظمة الصحة العالمية.