بلغ تطور الأسعار عند الاستهلاك على مدى سنة 4 بالمائة إلى غاية أفريل 2019، حسبما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل تطور الأسعار عند الاستهلاك على مدى سنة إلى غاية شهر أفريل 2019 معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه على مدى 12 شهرا بدءا من شهر ماي إلى أفريل 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من ماي 2017 إلى أفريل 2018.

و بخصوص التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك و الذي يمثل مؤشر خام الأسعار عند الاستهلاك في أفريل 2019 مقارنة بمارس 2019 فقد سجل ركودا نسبيا حسب ذات المصدر.

و من حيث التغير الشهري و حسب فئة المنتوجات فإن أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا طفيفا بحوالي 0.2 بالمائة في أفريل مقارنة بمارس 2019 .

و يعود هذا التراجع أساسا إلى تراجع المنتوجات الزراعية الطازجة (0.6- ) بالمائة. وبالفعل، فان التغير الشهري لأسعار المنتوجات الزراعية الطازجة يفسر أساسا بانخفاض أسعار البطاطا ( -1. 6 بالمائة) و الفواكه الطازجة (-5 بالمائة) و السمك الطازج (-9. 4 بالمائة) و البيض (نحو- 2 بالمائة). و بالمقابل، فقد خص ارتفاع الأسعار لاسيما الخضر الطازجة (+ 3.13 بالمائة) و لحوم الدجاج (+ 2.6 بالمائة) و لحوم البقر (+0.4 بالمائة).

وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بلغ + 0.24 بالمائة في أفريل الماضي مقارنة بشهر مارس الماضي. كما خص هذا الارتفاع أسعار المواد المصنعة بـ + 0.15 بالمائة و الخدمات بـ + 0.20 بالمائة شهر أفريل مقارنة بشهر مارس .

و حسب مجموعة السلع و الخدمات، مست هذه الزيادة أساسا الأثاث و مواد التأثيث بـ + 1.4 بالمائة و التربية و الثقافة و التسلية بـ + 1.1 بالمائة. و خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 سجلت الأسعار عند الاستهلاك زيادة بـ 2.6 بالمائة. وخص هذا الارتفاع جميع فئات المواد حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 1.7 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية بحوالي 1 بالمائة و يفسر ذلك بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء و لحم البقر(+15,21%) و الخروف (3,2%) و الخضر الطازجة 7.4% و في المقابل، سجلت مواد أخرى تراجعا خاصة أسعار البيض (-11 بالمائة) و السمك الطازج (-9.5%) و لحم الدجاج (-9.4 بالمائة) و البطاطا (-7. 8 بالمائة). أما المنتوجات الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) فقد سجلت ارتفاعا بـ2.5 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 و كذا المواد المصنعة بارتفاع قدر ب+3.9 بالمائة و الخدمات ب+2.3بالمائة. و يذكر أن نسبة التضخم في الجزائر بلغت 3. 4 بالمائة في 2018 .