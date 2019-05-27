شنّ نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان هجوما قويا على قوى الحرية والتغيير واتهمها بتبني شعارات زائفة والسعي للوصول للسلطة، في حين لوّح المجلس باتخاذ إجراءات جديدة وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين.

وقال نائب رئيس المجلس محمد حمدان الملقب بحميدتي إنه "ليس هناك من هو أكثر منا شعبية ولا نقفل باب التفاوض ولكن يجب تمثيل كل مكونات الشعب في الحوار".



واعتبر أن قوى الحرية والتغيير تتبنى شعارات مغشوشة و"نواياهم الحقيقية ظهرت". وأضاف "هدفها أن نسلمها السلطة ونعود لثكناتنا".

وفي وقت سابق لوّح الناطق باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي باتخاذ "الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان".