ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم 208 من العدوان الصهيوني على القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية في مستشفى المعمداني في مدينة غزة، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف صهيوني استهدف بناية سكنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة. وحسب المصادر ذاتها فقد تم انتشال جثامين ثلاثة شهداء وأربعة جرحى بينهم أطفال عقب قصف المنزل في شارع الجلاء.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34568 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77765، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.