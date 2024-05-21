تدريبات نووية .. رسالة روسيا للغرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى من التدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تحت قيادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، بدأت المرحلة الأولى من التدريبات العملية لإعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الجنوبية".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أنه "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".

كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن تؤدي التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى تهدئة "الرؤوس الساخنة" في العواصم الغربية.

ويرى مراقبون أن هذه التدريبات التي لم تكن مقررة وستجرى مع التشكيلات الصاروخية في المنطقة العسكرية الجنوبية، هي إشارة قوية للدول الغربية التي تعتقد أن روسيا غير قادرة على استخدام هذه الأنواع من الأسلحة تحت أي ظرف في حالة ظهور ما يسمى بالتهديد الوجودي.

وتختلف الأسلحة النووية غير الإستراتيجية عن الأسلحة الإستراتيجية من حيث أنها تملك قدرة أقل ونطاق استخدام أضيق، فالأسلحة الإستراتيجية هي مثلا ما تم استخدامه في حالة مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان. أما التكتيكية فتُستخدم في الميدان ضد قوات العدو لحل مشاكل تكتيكية موضعية.

ولا توجد بيانات مفصلة عن الأسلحة النووية التكتيكية لأنه لم تشملها مطلقا أي معاهدات دولية. لكن مراكز دراسات روسية وغربية مستقلة تتحدث عن أن الولايات المتحدة -على سبيل المثال- مسلحة بـ230 قنبلة ذات سقوط حر، 100 منها موجودة في قواعد في أوروبا.

أما بالنسبة لروسيا التي تمتلك مجموعة واسعة من هذه الأسلحة -وفق المراكز ذاتها- فتختلف التقديرات هنا بشكل كبير: من 860 إلى 1912 وحدة.