من المنتظر أن يمثل اليوم كل من أحمد أويحيى، الوزير السابق وسابقه في المنصب، عبد المالك سلال أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في قضية الإخوة كونيناف.

بالنسبة لأويحيى سيكون ثالث مثول له أمام نفس المحكمة منذ إيداعه الحبس الأسبوع الفارط من قبل قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، بعد أن مثل أيضا في ملفي سوفاك وكيا.

أما بالنسبة لعبد المالك سلال فإنه أول مثول له منذ إيداعه الحبس. وهذه المرة سيتم الاستماع لأقوالهما في ملف الإخوة كونيناف، للإشارة فإن الأشقاء الثلاثة أودعوا الحبس أيضا بتهم ثقيلة.