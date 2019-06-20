أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء ثلاثة عناصر لدعم الجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس، بينما ضبط حراس الحدود بمنطقة تندوف عشرة قناطير من الكيف ، بالإضافة إلى توقيف منقبين عن الذهب بتمنراست وعين ڤزام وبرج باجي مختار، فيما أحبط عناصر الدرك الوطني محاولات هجرة لـ 21 شخصا بعنابة وسكيكدة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الخميس أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 19 جوان 2019، بسيدي بلعباس، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية.



وضمن محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتهريبها ببلادنا، ضبط حراس الحدود، إثر دورية استطلاعية بتندوف، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـعشرة (10) قناطير، كانت محملة على أظهر (11) جملا. العملية أسفرت أيضا عن القضاء على تاجر مخدرات وتوقيف آخر.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، خمسة (05) منقبين عن الذهب وضبطت شاحنة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(13) جهاز كشف عن المعادن و(52) مولدا كهربائيا و(32) مطرقة ضغط و(321) غرام من مادة(TNT)، بالإضافة إلى مواد ومعدات تفجير.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ (21) شخصا بكل من عنابة وسكيكدة، فيما تم حجز (3600) وحدة من مختلف المشروبات بالوادي.