كشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أحالت رسميا المدير الولايي للصحة والسكان بتبسة السيد قلفن على التقاعد، حيث ظل القطاع يتخبط منذ سنوات في إشكاليات تدني الخدمات الصحية وهجرة مرتفعة الوتيرة للمختصين، وطرح ملف الخدمات بالشريعة على العدالة وتجميد عدة مشاريع ونزاعات مستمرة بمستشفى عالية صالح وتأخر رد الاعتبار لعيادة متعددة الخدمات بالماء الأبيض وتأخر مشاريع مستشفيات العقلة ونقرين الأمراض العقلية بتبسة والشهيدة بن جدة مهنية على الرغم من توفر الاغلفة المالية . وينتظر تنصيب الدكتور قمداني على رأس القطاع يوم غد الأحد والذي كان يشغل منصب المدير العام لمؤسسات الصحة الجوارية بتبسة وبحسب موظفي القطاع فإنه ينتظر أن يقدم الاضافة بعدما حقق نتائج إيجابية في تسيير مرافق الخدمات الصحية الجوارية.