غادرت أمس لجنة تفتيش أوفدها وزير الاتصال حسن رابحي إلى المديرية الجهوية للبث الإذاعي والتلفزي التي تعيش على وقع قبضة حديدية منذ 03 أشهر بين المدير الجهوي ومجموعة من العمال تطالب برحيله.

وكانت جميع أيام السبت في الأسابيع الماضية حددت كمواعيد للوقفة الإحتجاجية التي طالب العمال من خلالها بسبب تدني الآداء التقني والمهني في المديرية، الإخلال بالتعهدات والإتفاقات، التعسف، التسلط والظلم وسوء التسيير، الإنتقام وتصفية الحسابات، غياب الحوار الاجتماعي، و إنعدام الأخلاق المهنية والإدارية في هذه المديرية، وهو ما دفع الأمانة الوطنية لنقابة عمال البث الإذاعي والتلفزي لطلب عقد لقاء عاجل بوزير الاتصال إنتهى بإيفاد هذه اللجنة التي جاءت بعد لجنة غادرت بحر الأسبوع الماضي أوفدها المدير العام للبث الإذاعي والتلفزي.

وعلمت "الخبر" من مصادر لا ترقى للشك إلى أن اللجنة ضمت مفتشين مركزيين من وزارة الاتصال، قاموا بزيارة مختلف مصالح المديرية الجهوية ببشار وفي مقدمتها مركز الموجات القصيرة، مركز الموجات الطويلة، مركز التلفزيون، أين استمعت للعمال قبل أن تعقد اجتماعا تواصل لأربع ساعات مع ممثلي المحتجين، الذين وضعوا المفتشين في الوضع الكارثي الذي تعيشه المديرية الجهوية للبث الإذاعي والتلفزي ببشار.