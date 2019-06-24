نظم اليوم الإثنين العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية أمام محكمة سيدي امحمد بشارع عبان رمضان وسط العاصمة، ضد قرار المحكمة بشأن توقيف 14 شخصا أودعوا الحبس أمس بتهم متعددة من بينها اهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها أثناء قيام مصالح الأمن بنزع الرايات الأمازيغية يوم المسيرة 18 من الحراك، وتضاربت المعلومات عن التهم الموجهة لهم، حيث تحدثت مصادر أخرى عن تهمة مباشرة تتعلق بحمل راية غير الراية الوطنية.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بإطلاق سراحهم.