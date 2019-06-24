نظم، مساء اليوم، جمع غفير من مواطني بلدية حيزر 12 كلم شمال مقر ولاية البويرة يتقدمهم نشطاء أحرار بالساحة العمومية بالقرب من مقر البلدية، وقفة سلمية تضامنية مع الموقوفين الثلاثة الذين ينحدرون من بلدية حيزر في أحداث رفع الراية الأمازيغية بشوارع العاصمة خلال الجمعة الثامنة عشرة.

تجمعت أعداد كبيرة من المواطنين، بالساحة العمومية أمام مقر بلدية حيزر، حيث درس المشاركون في هذه الوقفة التضامنية السلمية سبل تنظيم وقفات احتجاجية يتبعها اعتصام كلي بالمنطقة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الثلاثة الذين يقبعون بسجن العاصمة على خلفية مشاركتهم في مسيرة الجمعة الثامنة عشرة حاملين الراية الأمازيغية.

ووصفوا ما تعرض له الثلاثة من أبناء منطقتهم بـ"الحقرة"، وقالوا "إن القضية هي قضية وطنية مطالبها مشروعة تتمثل في تنحية "الباءات ورموز النظام"، وليس قضيتهم قضية علم التي "تحجج" بها نائب وزير الدفاع قايد صالح ومصالح الشرطة التي اعتقلت المشاركين في المسيرة بالعاصمة".

وجدد من حضر الوقفة التضامنية، اعتمادهم على الطرق السلمية التي تحفظ أمن وسلامة البلاد، مفيدين بأنهم كانوا سندا لـ"من حقق الأمن" القائم في البلاد اليوم، "ومن دفع ضريبة الاستقرار الذي تعيشه الجزائر". وندد عدد من الحاضرين بما وصفوه بـ "مظاهر العنف والترهيب"، الذي قالوا بأنه يتجلى في "إفراط قوات مكافحة الشغب"، خلال تنقلاتهم إلى العاصمة، في استعمال القوة، والتوقيفات والمتابعات القضائية بالجملة على مستوى الطرقات.