دخل محامو بجاية في إضراب ومقاطعة الجلسات اليوم الأربعاء، مع تنظيم وقفة احتجاجية داخل مجلس قضاء الولاية تنديدا وإدانة باعتقال شباب خلال مسيرة الجمعة الـ 18 من الحراك في العاصمة، ومتابعتهم بتهم ثقيلة - حسب المحامين- بسبب حمل رايات ترمز للهوية والثقافة والانتماء الأمازيغي، وفق ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "بجاية عين المراقب".

وقد تم إيداع 18 شخصا الحبس المؤقت، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وإهانة هيئة نظامية أثناء أداء مهامها عن طريق رفع راية غير الراية الوطنية.

كما أعلن مكتب مجلس منظمة المحامين لبجاية عن فتح قائمة لجمع أكبر عدد ممكن من المحامين للدفاع عن الموقوفين في العاصمة.