أوضح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق أن وكالة "سبوتنيك" لم تنقل بدقة الحوار الذي منحه لوكالة الأنباء الروسية.

قال مقري أنه لم يدل بأي تصريح لوكالة "سبوتنيك" فأوضح " لم أدل بأي تصريح لموقع سبوتنيك ولكن كانت لي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية وما نقل في الموقع عن الوكالة يفتقد للدقة والنقل الوافي، ولتوضيح ما ذكرته في النقطتين اللتين تناقلتهما وسائل إعلام جزائرية عن موقع سبوتنيك بخصوص الموقف من حل جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي ورحيل الباءات أضع بين يدي المتابعين التسجيل كما هو".

وللمرة الثانية في ظرف 48 ساعة، تتلقى الوكالة المذكورة توضيحا من رجل سياسي جزائري، فكذب أمس عبد العزيز رحابي إدلاءه أي تصريح لوكالة "سبوتنيك" وهو ما اعترفت به مؤكدة أن شخصا انتحل صفة وزير الإعلام الأسبق.