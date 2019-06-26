بلغ العجز المالي للجزائر 992 .67 مليار دج خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقابل 1276.5 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بتراجع قدر بـ 22 بالمائة، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى وزارة المالية.

وقد ارتفعت تكاليف التسيير إلى 1556.5 مليار دج خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقابل 1395.3 مليار دج ( + 11.55 بالمئة) خلال الثلاثي الأول 2018.

أما تكاليف التجهيز (الاستثمار) فقد تراجعت بأكثر من 28 بالمائة حيث قدرت بـ 892 مليار دج مقابل 1243.62 مليار دج خلال نفس فترة المقارنة.

وبلغت العائدات المالية المحصلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 1455.78 مليار دج مقابل 1362.41 مليار دج (+ 7 بالمائة).

ومن جهتها، بلغت الجباية البترولية المحصلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 648.63 مليار دج (+ 3 بالمائة) في حين أن الجباية العادية قدرت بـ 807.15 مليار دج ( + 10 بالمائة). أما العجز الإجمالي للخزينة خلال الثلاثي الأول 2019 فبلغ 1352.5 مليار دج أي لم يتغير تقريبا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

و يضم الرصيد الإجمالي للخزينة إضافة إلى العجز المالي أرصدة حسابات التخصيص خارج صندوق الضبط والعمليات المالية وتدخلات الخزينة العمومية.