كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، قرب الحدود بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه" في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 26 يونيو 2019، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الحدود بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاشين (2) ثقيلين عيار 12.7 ملم، 20 قذيفة هاون عيار 82 ملم، قاعدتي (2) إطلاق صواريخ عيار 107 ملم ومسندين (2) تقليديي الصنع".