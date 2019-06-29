أمر قاضي التحقيق بمحكمة تيارت، الأسبوع الماضي، بإيداع امرأة الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، على خلفية محاولتها الانخراط في تنظيم إرهابي بسوريا.

وعلم من مصدر مطلع أن الموقوفة تبلغ من العمر 30 سنة، عادت مؤخرا من سوريا أين أوقفت من قبل مصالح الأمن السورية لمدة معينة قبل أن يتم ترحيلها إلى الجزائر الأسبوع الماضي، أين كانت محل بحث، ليفتح معها تحقيق أمني حول سبب تواجدها بالأراضي السورية وعلاقتها بامرأة هناك كانت تتواصل معها، يرجح أن هذه الأخيرة تنتمي للتنظيم الإرهابي المسمى "داعش".