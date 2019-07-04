تمكن عناصر أمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 22 شخصا مختصة في التهريب الدولي للسيارات، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.

و ذكر البيان أن العملية قام بها عناصر أمن دائرة عين تالوت (ولاية تلمسان) بعد مباشرتهم للتحريات حول قضية تخص تهريب المركبات ما بين الشريطين الحدوديين الغربي و الشرقي للوطن منذ سنة.

و تبين بعد التحقيقات الأولية أن مجموعة من الأشخاص يقومون بإدخال المركبات من الشريط الحدودي الغربي و إخراجها من الشريط الحدودي الشرقي للوطن بطريقة غير قانونية بعد تسوية وضعيتها بملفات قاعدية مزورة.

و سمحت عملية تمديد الاختصاص إلى العديد من ولايات الوطن بالتنسيق مع المصالح الإدارية و المالية و وكلاء السيارات المعتمدين من حجز 3 سيارات و توقيف 22 شخصا متورطا في شأن تزوير وثائق السيارات و تهريبها بطريقة غير قانونية.

و تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة أولاد ميمون بتلمسان بتهمة تهريب المركبات و التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و رسمية و وضع مركبات في السير بترقيم غير مطابق و انتحال هوية الغير حيث تم وضعهم تحت الرقابة القضائية، كما أشير إليه.