تفكيك شبكة للتهريب الدولي للسيارات في تلمسان

أخبار الوطن
4 يوليو 2019 () - واج/س.أ
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تمكن عناصر أمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة  إجرامية مكونة من 22 شخصا مختصة في التهريب الدولي للسيارات، حسبما أفاد به  اليوم الخميس بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.

و ذكر البيان أن العملية قام بها عناصر أمن دائرة عين تالوت (ولاية تلمسان)  بعد مباشرتهم للتحريات حول قضية تخص تهريب المركبات ما بين الشريطين الحدوديين  الغربي و الشرقي للوطن منذ سنة.

و تبين بعد التحقيقات الأولية أن مجموعة من الأشخاص يقومون بإدخال المركبات من الشريط الحدودي الغربي و إخراجها من الشريط الحدودي الشرقي للوطن بطريقة غير قانونية بعد تسوية وضعيتها بملفات قاعدية مزورة.

و سمحت عملية تمديد الاختصاص إلى العديد من ولايات الوطن بالتنسيق مع المصالح الإدارية و المالية و وكلاء السيارات المعتمدين من حجز 3 سيارات و توقيف 22 شخصا متورطا في شأن تزوير وثائق السيارات و تهريبها بطريقة غير قانونية.

و تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة أولاد  ميمون بتلمسان بتهمة تهريب المركبات و التزوير و استعمال المزور في محررات  إدارية و رسمية و وضع مركبات في السير بترقيم غير مطابق و انتحال هوية الغير  حيث تم وضعهم تحت الرقابة القضائية، كما أشير إليه.

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