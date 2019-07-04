تفكيك شبكة للتهريب الدولي للسيارات في تلمسان
تمكن عناصر أمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 22 شخصا مختصة في التهريب الدولي للسيارات، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.
و ذكر البيان أن العملية قام بها عناصر أمن دائرة عين تالوت (ولاية تلمسان) بعد مباشرتهم للتحريات حول قضية تخص تهريب المركبات ما بين الشريطين الحدوديين الغربي و الشرقي للوطن منذ سنة.
و تبين بعد التحقيقات الأولية أن مجموعة من الأشخاص يقومون بإدخال المركبات من الشريط الحدودي الغربي و إخراجها من الشريط الحدودي الشرقي للوطن بطريقة غير قانونية بعد تسوية وضعيتها بملفات قاعدية مزورة.
و سمحت عملية تمديد الاختصاص إلى العديد من ولايات الوطن بالتنسيق مع المصالح الإدارية و المالية و وكلاء السيارات المعتمدين من حجز 3 سيارات و توقيف 22 شخصا متورطا في شأن تزوير وثائق السيارات و تهريبها بطريقة غير قانونية.
و تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة أولاد ميمون بتلمسان بتهمة تهريب المركبات و التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و رسمية و وضع مركبات في السير بترقيم غير مطابق و انتحال هوية الغير حيث تم وضعهم تحت الرقابة القضائية، كما أشير إليه.