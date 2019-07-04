بين الوالي الجديد لولاية سطيف وثالث دوائر الولاية عين أزال، قصة ”خوف” زرعها بعضهم، حيث اضطر القائمون لإلغاء زيارته التفقدية لعين أزال مرتين متتاليتين، لكنه أصر في المرة الثالثة على التنقل، وفجر قنبلة عندما قال لمواطنين ببلدية عين أزال إن بعضهم نصحه بعدم التنقل للمدينة بسبب ما أسموه عدوانية محتملة للسكان ضده، وهو ما لم يلمسه الوالي نهائيا، فاتحا باب المجال لحوار صريح مع مواطني البلدية وحتى موطني بيضاء برج.. فمن يا ترى له مصلحة في إبعاد الوالي عن سكان هذه المدينة التي لا تنتفض إلا نادرا ولا تحتج إلا قليلا لسلمية مواطنيها؟