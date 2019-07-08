تمكنت فرق الإطفاء التابعة لمصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات بقالمة، صباح اليوم الإثنين، بعد 24 ساعة من التدخل، من إخماد الحريق الغابي المهول الذي شب بغابة جبل "بوعربيد" ببلدية بوحمدان أقصى غربي قالمة.

وقد خلّف الحريق الذي عقّدت من عمليات التدخل به عدّة عوامل حسب الحماية المدنية، أهمها هبوب رياح جافة وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التضاريس، خلف الحريق إتلاف 38 هكتارا من الغابة المتنوعة، وما لا يقل عن 32 هكتارا أحراش، وفق حصيلة معلنة ظهر اليوم الإثنين، من خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بقالمة.

واندلع الحريق الغابي المهول بغابة جبل بوعربيد التابعة إداريا لبلدية بوحمدان أقصى غربي قالمة، فجر الأحد، حيث تدخلت لإخماده مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة حمام دباغ مدعومة بالوحدة الرئيسية لعاصمة الولاية. ونتيجة للظروف المناخية سالفة الذكر مع الصعوبة التضاريسية للمنطقة الجبلية، اقتضى تعزيز التدخل للتصدي لألسنة اللهب، الاستنجاد بالرتب المتنقل لمكافحة الغابات لولاية قالمة، ثم أرتال كل من ولاية عنابة وسكيكدة.

وقد سخّر للحريق عتاد إطفاء وأعداد بشرية، لمصالح كل من الحماية المدنية والغابات، اللّذين أشرف مديراهما رفقة رئيس دائرة حمام دباغ، على عملية إخماد الحريق. حيث تمّ على مستوى التعداد البشري تسخير95 فردا من مختلف الرتب للحماية المدنية و40 عون غابات، و15 شاحنة إطفاء للحماية و07 شاحنات خفيفة للغابات، إلى جانب صهاريج مياه لبلديات بوحمدان، حمام دباغ وبرج صباط ومصالح الجزائرية للمياه وديوان التطهير بالولاية.

وتواصل مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام دباغ رفقة الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية سكيكدة، عملية الحراسة بمكان الحريق.