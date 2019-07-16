اندهش أعضاء لجنة تحقيق من وزارة السياحة، وقفت الأسبوع الماضي على مدى تنفيذ مشروع إنجاز مركب سياحي بالحمام المعدني اولاد زايد في بلدية اولاد إدريس بسوق أهراس، من تعدد المهام التي يضطلع بها رئيس البلدية المستفيد من مبلغ تجاوز 13 مليار سنتيم للاستثمار في الحمام المعدني، و500 مليون سنتيم لدعم تربية الأبقار الحلوب، وازدادت دهشة اللجنة التي اشتكى لها المير من الضائقة المالية بمجرد ما علمت بمشروع المركب السياحي الذي مكنه من الملايير، فيما تحجج بنفوق كل الأبقار للتهرب من تسوية 500 مليون وتبرير عدم تسديد مستحقات كراء الحمام المعدني من البلدية. ولم يبق للمير إلا انتظار ما سيسفر عنه تحقيق محكمة سدراتة في العديد من ملفات الفساد على مستوى بلديته، وموقف اللجنة الوزارية بخصوص مصير الملايير الموجهة للاستثمار في إنجاز مركب سياحي لا زال وهما منذ 10 سنوات.