التمست النيابة العامة لمحكمة عنابة، اليوم الاثنين، 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، ضد متظاهر رفع الراية الأمازيغية، خلال جمعة الحراك الشعبي للمطالبة برحيل النظام.

وتداولت مصادر إعلامية أن النيابة العامة بمحكمة عنابة، التمست 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتظاهر المدعو: فتيسي ندير، 41 سنة، اعتُقل يوم 5 جويلية الماضي، بسبب الراية الأمازيغية، وحسب موقع "ألجي 24"، فان الحكم النهائي، في القضية، سينطق مساء اليوم الاثنين.