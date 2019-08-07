أصيب 7 أشخاص، بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور، وقع، مساء اليوم، على الطريق الوطني رقم 06، في شطره الرابط بين قريتي تمطلاس و سفيد، ببلدية سيدي أحمد، التابعة إقليميا لدائرة عين الحجر، بسعيدة.



نجم الحادث المروري عن اصطدام تسلسلي بين شاحنة، من نوع تويوتا، تحمل ترقيم ولاية سعيدة، و سيارة سياحية، من نوع دايو لانوس، تحمل ترقيم ولاية البيض و حافلة، من نوع تويوتا كواستر، تحمل ترقيم ولاية سيدي بلعباس، بمنطقة المقرن. قد تم إجلاء الجرحى على جناح السرعة إلى القطاع الصحي بدائرة عين الحجر بعد أن قدمت لهم الإسعافات الأولية من قبل مصالح الحماية المدنية.