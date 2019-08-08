أكد كريم يونس منسق لجنة الوساطة والحوار، اليوم الخميس، أنه طالبنا من الرئيس بن صالح، الإسراع بتطبيق إجراءات التهدئة مع تغيير الحكومة.

وقال كريم خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، إن اللجنة لا تمثل الحراك الشعبي، مضيفا إن أعضاء اللجنة يحضرون لتنظيم ندوة وطنية سينبثق عنها تشكيلة هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وأشار كرم يونس أن الشاب المعتقل بولاية عنابة في قضية رفع الراية تم إطلاق سراحه.

كما، أكد رئيس اللجنة السياسية عمار بلحيمر بأن اللجنة لا يمكنها التدخل في عمل العدالة بخصوص قضية المعتقلين، مشددا على ضرورة المطالبة باستقلالية العدالة.