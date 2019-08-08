أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة اليوم، إيداع المدعو"عثمان" الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بعد أن وجهت له أصابع الاتهام في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بعد أن راح ضحية له في هذه القضية الطفل "ريان" البالغ من العمر 12 سنة، وقد ارتكب المتهم جريمة قتل شنعاء في حق الضحية الذي يكون أحد أبناء حيه، بعد أن وجه للضحية القاصر البالغ من العمر 12 سنة عدة طعنات بواسطة خنجر أردته قتيلا، وقد لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بفناء منزله بحي بوسيجور القصديري ببوزريعة، وعن خلفية ارتكاب الجاني لهذه الجريمة الشنعاء ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك، فقد أسرت مصالح مطلعة لـ"الخبر" أن الجاني قام بارتكاب هذه الجريمة انتقاما لإبنه البالغ من العمر 8 سنوات والذي نشب خلاف بينه وبين الضحية، وهو ما دفع بهذا الكهل إلى الانتقام من المجني عليه بعد أن وجه له عدة طعنات بالخنجر، لينتهي بذبحه من الوريد إلى وريد.