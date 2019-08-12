أدى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح صباح الأحد صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة.

وحضر صلاة العيد كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين والوزير الاول نور الدين بدوي وعدد من أعضاء الحكومة بالإضافة إلى أعضاء السلك العربي والإسلامي المعتمد بالجزائر.

وفي خطبتي الصلاة ذكر الإمام بقيم ومعاني عيد الأضحى المبارك باعتباره يوم فرح وابتهاج تسوده صلة التراحم والتآزر بين أفراد المجتمع الواحد داعيا إلى ترجمة هذه المعاني في نفوسنا وقلوبنا وواقعنا.

وعقب ذلك تلقى رئيس الدولة تهاني العيد المبارك من قبل أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي.