أوقف حراس الحدود بتلمسان، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (150) كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب ما أورد بيان لوزارة الدفاع اليوم.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بوهران، أربعة (04) تجار مخدرات ضُبط لديهم (1050) قرص مهلوس.

في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، ببرج باجي مختار بولاية أدرار، سبعة (7) مهربين وضبطت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و(12600) لتر من الوقود و(06) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط و(2,5) طن من المواد الغذائية.