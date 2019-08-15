انخفضت أسعار النفط ثلاثة بالمائة إلى ما يقل عن 58 دولارا للبرميل يوم الخميس، لتواصل الهبوط الذي سجلته الجلسة الماضية بنسبة ثلاثة بالمائة، إذ تتعرض لضغوط بفعل تنامي مخاوف حدوث ركود وزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وفي مؤشر على شعور المستثمرين بالقلق من أن الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، ربما يتجه صوب الركود، مما سيؤثر سلبا على طلب النفط، انقلب منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 2007.

وتراجع خام القياس العالمي برنت 1.81 دولار أو ثلاثة بالمائة إلى 57.67 دولار للبرميل وبحلول الساعة 11:17 بتوقيت غرينتش، تراجع 1.57 دولار إلى 57.91 دولار.

ونزل الخام الأمريكي 1.03 دولار إلى 54.20 دولار للبرميل.

وما زال سعر برنت مرتفعا عشرة بالمائة منذ بداية العام بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.