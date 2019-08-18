ارتفع اليوم الأحد عدد الوفيات وسط الحجاج الجزائريين إلي 19 شخصا حسب حصيلة مؤقتة أكدها رئيس البعثة الطبية.

وصرح الدكتور محمود دحمان لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلق بـ " الحاج بن دحو محمد 83 سنة من ولاية وهران ". وأفاد بأن المتوفي " لقي حتفه داخل غرفته بفندق جوهرة البيت في مكة إثر سكتة قلبية".

من جهة أخري أشار ذات المتحدث إلي أنه تم ابتداء من نهار أمس في نقل المرضي الذين هم في حالة خطيرة إلي الجزائر. وأضاف أن عملية الإجلاء متواصلة وتتم حسب الأولوية من أجل مواصلة العلاج بالجزائر وإخضاعهم لفحوصات طبية دقيقة.