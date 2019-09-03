كشف المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا أن إيرادات القطاع السياحي بلغت، إلى حدود نهاية شهر يوليوز الماضي، ما مجموعه 53.36 مليار أورو؛ بزيادة قدرت نسبتها بـ3.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وأكد المعهد الوطني للإحصاء في تقريره الدوري أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا مختلف المناطق والوجهات السياحية في إسبانيا بلغ خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 48.1 مليون سائح مسجلا بذلك زيادة قدرت نسبتها بـ 1.9 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح نفس المصدر أن البريطانيين حافظوا على المركز الأول في عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسبانيا خلال هذه الفترة بـ 10.4 مليون سائح متبوعين بالسياح الألمان ب 6.5 مليون سائح ثم الفرنسيين ب 6.1 مليون سائح.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدولة الإيبيرية استقبلت خلال شهر يوليوز الماضي لوحده ما مجموعه 9.9 مليون من السياح الأجانب مسجلا بذلك تراجعا بلغت نسبته 1.3 في المائة على أساس سنوي مضيفا أن هذا العدد من السياح أنفق 11.98 مليار أورو بزيادة وصلت إلى نسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

وحسب الوجهات السياحية فقد جاءت جهة كتالونيا على رأس قائمة المناطق التي يقصدها السياح الأجانب ب 11.3 مليون سائح وهو ما يمثل زيادة قدرت بنسبة 1.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 متبوعة بجزر البليار بحوالي 7.9 مليون سائح ( زائد 0.2 في المائة ) ثم جزر الكناري بأزيد من 7.6 مليون سائح ( ناقص 3.5 في المائة ).