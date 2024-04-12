وفاة الرجل صاحب عمليتي زرع الوجه

توفي هذا الأسبوع عن عمر يناهز 49 عاما "جيروم هامون" ، أول رجل في العالم خضع لعملية زرع وجه مرتين في عامي 2010 و 2018 ، والذي كان له ثلاثة وجوه مختلفة خلال حياته ، وكان منهكا في النهاية. "قبل أسبوع كنت أتبادل الرسائل النصية معه"، قال "فرانك زال"، وهو صديق مقرب للعائلة وطبيب في علم الأحياء البحرية، مؤكدا تقريرا صادرا عن Le Télégramme. والذي طورت شركته تقنية جعلت من الممكن إجراء عملية الزرع لعام 2018.

كانت عملية الزرع الأولى ناجحة، كما روى في كتاب نشر في أبريل 2015، "T'as vu le monsieur؟"ولكن في نفس العام، خلال نزلة برد عادية، عولج بمضاد حيوي لا يتوافق مع علاجه المثبط للمناعة. وفي عام 2016 بدأت تظهر عليه علامات الرفض المزمن، وتدهور وجهه. في صيف عام 2017، تم نقله إلى المستشفى، وفي نوفمبر، كان لا بد من إزالة وجهه المزروع ، الذي كان يحتوي على مناطق نخر.

سيبقى بدون وجه لمدة شهرين في العناية المركزة في مستشفى "بومبيدو" بفرنسا، بينما تبلغ وكالة الطب الحيوي عن متبرع متوافق وهو رجل يبلغ من العمر 22 عاما ، توفي على بعد عدة مئات من الكيلومترات من باريس. و كان حلم "هامون" العمل مرة أخرى، كما كان من محبي الكتب، لكنه كان متعبا، لم يستطع العمل مرة أخرى بعد عملية الزرع في عام 2018.