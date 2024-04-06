عمره 111 عاما: يكشف للعالم سر طول عمره

قبل بضعة أيام، توفي "خوان فيسنتي بيريز مورا"، أكبر رجل في العالم عن عمر يناهز 114 عاما. يذهب الرقم القياسي الآن إلى "جون تينيسوود". ولد البريطاني عام 1912 في ليفربول وهذا يجعله، في سن 111 عاما و 226 يوما ، أكبر رجل مسن في العالم. كما أصبح أكبر رجل محارب قديم في الحرب العالمية الثانية في العالم.

بعد العمل في المحاسبة لخدمة البريد البريطانية Royal Mail وكذلك Shellو BP ، تقاعد "جون تينيسوود" في عام 1972. وكان البريطاني متزوجا من زوجته "بلودوين" لمدة 44 عاما قبل وفاتها في عام 1986. "جون تينيسوود "محظوظ لأنه قادر على مشاهدة أحفاده الأربعة وثلاثة أحفاد يكبرون.

وحسب موقع "ديموتيفاتور" يشارك "جون تينيسوود" سر طول عمره ، وهو في الواقع بسيط. وفقا له ، الأمر كله يتعلق بالاعتدال. هذه هي النصيحة الرئيسية التي يقدمها: "إذا كنت تشرب أكثر من اللازم ، أو تأكل كثيرا ، أو تمشي كثيرا ، وتفعل أشياء كثيرة ، فسوف ينتهي بك الأمر إلى المعاناة. لا تفرط أبدا في جسمك وعقلك" إذا كنت تريد أن تعيش حياة صحية ، كما قال لبي بي سي نيوز.ويقول المعمر إنه لا يتبع أي نظام غذائي معين. "أنا آكل ما يعطونني."

هناك العديد من العادات التي يجب اتباعها إذا كنت تريد أن تعيش حياة أطول وأكثر صحة. فلقد قدم "جون تينيسوود" بالفعل بعض النصائح القيمة ، خاصة فيما يتعلق بالاعتدال. يمكن تطبيق هذا الانضباط على نظامك الغذائي ، على سبيل المثال.

في الواقع ، كما ينصح مستشفى جامعة "أنجيه" ، من خلال القضاء على التدخين والحد من استهلاكك الكحول ، ستتمكن من العيش لفترة أطول وبصحة جيدة. عندما يتعلق الأمر بالطعام ، من الأفضل التركيز على الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب وأي طعام آخر منخفض الملح والسكر.بالطبع ، النظام الغذائي وحده لا يكفي. ولا تنس النشاط البدني. يذكرنا كتاب غينيس للأرقام القياسية بأن "جون تينيسوود" لا يزال متحركا في سن 111 عاما. إنه أيضا أحد مفاتيح طول العمر. وبالتالي ، يوصي مستشفى جامعة "أنجيه" أيضا بالنشاط البدني لمدة ثلاث ساعات على الأقل في الأسبوع.

أخيرا ، نميل إلى التقليل من شأنه ، لكن النوم يلعب دورا حاسما في التمتع بصحة جيدة وبالتالي في العيش لفترة أطول. يوصي الأطباء بالحصول على نوم جيد ليلا ، وهو من 7 إلى 9 ساعات من النوم. فالنوم الجيد يقوي جهاز المناعة ويحسن صحتنا الجسدية والعقلية.