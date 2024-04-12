بتهمة التحريض على الكراهية: طرد إمام جزائري من فرنسا

تم ترحيل "محمد تاتيات" ، وهو إمام جزائري الجنسية كان يؤم في "تولوز"، إلى الجزائر مساء الجمعة 19 أبريل بعد إدانته النهائية "بالتحريض على الكراهية والعنف ضد الجالية اليهودية" حسب إعلان وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين".

وأشار وزير الداخلية في رسالة على "إكس" إلى أن قانون الهجرة سمح مجددا بأن يطرد إمام في "تولوز" يحرض على الكراهية ومحكوم عليه قضائيا، إلى بلده في أقل من 24 ساعة”.

وقال أحد محامي ""تاتيات "الأستاذ "إغليسيس"لوكالة فرانس برس إن الطرد حصل “بالقوة العسكرية”. وقال "جان إغليسيس": “لم يكن الأمر طارئا، فهو في فرنسا منذ 40 عاما وله أطفال ويعمل هنا ولم يثر أي ضجة منذ سبع سنوات، وها هو الآن في طائرة متوجهة إلى الجزائر”.

وأضاف المحامي أنه من المقرر عقد جلسة استماع للنظر في طلب إجراءات موجزة من قبل محامي الإمام ضد أمر الترحيل يوم الاثنين في المحكمة الإدارية في باريس. "ما يحدث له خطورة معينة ... إنه تحد للدفاع والسلطة القضائية"، مدعيا على وجه الخصوص أنه لم يتمكن من الوصول إلى موكله عندما كان في طور الترحيل في مطار تولوز.

وأكد كذلك أن "محمد تاتيات" لم يتلق إخطارا بالترحيل. وكان هذا الأخير قد وصل إلى فرنسا في عام 1985 كإمام جزائري حيث انتقل إلى تولوز بعد ذلك بعامين للعمل في المسجد في منطقة "إمبالوت".

في شهر جوان 2018، أبلغ محافظ "هوت غارون" عن تصريحات أدلى بها الإمام خلال خطبة في 15 ديسمبر 2017 في مسجد النور ، واصفا ، وفقا لممثل الدولة في القسم ، "استفزازا و نشر للكراهية والتمييز ضد اليهود". في 31 أوت 2022، حكمت محكمة الاستئناف في "تولوز" على "محمد تاتيات" بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب هذه الخطبة.