أرخص 5 دول في أسعار البنزين..وهذا ترتيب الجزائر

استعرضت منصة الطاقة المتخصصة ومقرّها واشنطن)مسحًا لأسعار الوقود في أغلب الدول، لتحديد أرخص دولة في سعر البنزين.

وستحوذت 3 دول مصدّرة للنفط على المراكز الأولى عالميًا في قائمة أرخص الدول في أسعار البنزين، منها:

إيران

وتحظى إيران بلقب أرخص دولة في البنزين عالميًا، رغم ما تعانيه جرّاء العقوبات الأمريكية والأوروبية المُوقّعة عليها ومحاولات حصار النفط الإيراني.

واصلت أسعار البنزين في إيران -حاليًا- إلى نحو 15 ألف ريال للتر (0.029 دولارًا)، بحسب التحديث الأخير لسعر البنزين الإيراني عالميًا، الوارد بموقع غلوبال بترول برايسز (global petrol prices).

ليبيا

تحتلّ ليبيا صدارة الدول العربية في أقل أسعار البنزين، وتُعدّ ثاني أرخص دولة في البنزين عالميًا، إذ تقدّم دعمًا للبنزين لمواطنيها.

ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا نحو 0.73 دينارًا ليبيًا، أي (0.031 دولارًا).

فنزويلا

أتت فنزويلا في الترتيب الثالث بقائمة أرخص دولة في البنزين عالميًا، إذ يبلغ سعر لتر البنزين في فنزويلا 0.840 بوليفار (0.035 دولارًا)

مصر

تنافس مصر في قائمة أرخص 5 دول في البنزين عالميًا، إذ تحتلّ المركز الرابع، بالإضافة إلى كونها ثاني أرخص دولة في البنزين عربيًا

ويبلغ سعر لتر البنزين في مصر نحو 13.50 جنيهًا مصريًا (0.28 دولارًا).

الجزائر

تحتلّ الجزائر المركز الخامس في قائمة أرخص أسعار البنزين عالميًا، بالإضافة إلى أنها ثالث أرخص دولة في البنزين عربيًا.

وبحسب آخر مسح في 15 أفريل الجاري، يبلغ سعر لتر البنزين في الجزائر نحو 45.97 دينارًا (0.34 دولارًا).