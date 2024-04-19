أغنى 9 مليارديرات عرب.. وهذا ترتيب ربراب

كشفت مجلة "فوربس" أن قائمة المليارديرات لهذا العام (2024) سجلت رقما قياسيا بلغ 2781 عضوا، من 78 دولة أو منطقة حول العالم.

وحسب "فوربس"، يوجد الآن عدد مليارديرات أكثر منه في أي وقت مضى، ومجموعهم 2781 مليارديرا، أي بزيادة 141 عن العام الماضي و26 أكثر من الرقم القياسي المسجل في عام 2021، مشيرة إلى أنهم أكثر ثراء منهم في أي وقت مضى، حيث تبلغ ثرواتهم الإجمالية 14.2 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2 تريليون دولار عن عام 2023 و1.1 تريليون دولار أعلى من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله أيضًا في عام 2021.

وأوضحت أن معظم المكاسب تأتي من العشرين الأوائل، الذين أضافوا 700 مليار دولار إلى ثرواتهم منذ عام 2023.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تضم الآن رقما قياسيا في عدد المليارديرات إذ يبلغ بشكل عام 813 مليارديرا وتبلغ ثرواتهم مجتمعة 5.7 تريليون دولار.

وفي فرنسا يتواجد أغنى مواطن في القائمة، وهو برنارد أرنو، الذي احتفظ بمركزه الأول حيث تضخمت ثروته الصافية إلى ما يقدر بنحو 233 مليار دولار.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية من حيث عدد المليارديرات (بما في ذلك هونغ كونغ)، حيث يبلغ عددهم 473 مليارديرا.

تلتها الهند، حيث بلغ عددهم رقما قياسيا بلغ 200 ملياردير، وأغناهم هو الهندي موكيش أمباني، الذي تقدر ثروته بنحو 116 مليار دولار، وهو الشخص الوحيد من آسيا الذي أصبح عضوًا في نادي الـ100 مليار دولار.

أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فتضم أكبر عدد من المواطنين المليارديرات، حيث يبلغ عددهم 1000 ملياردير، تليها الأمريكتان (993) مليارديرا، وأوروبا (690)، والشرق الأوسط وإفريقيا (98) مليارديرا.

وعلى الصعيد العربي، فقد شملت القائمة مليارديرات من 7 دول عربية، وهي الإمارات ومصر ولبنان وسلطنة عُمان والجزائر وقطر والمغرب.

وجاء المليارديرات الأكثر ثراء العرب المذكورة وفق قائمة فوربس لعام 2024 كالآتي:

-بافل دوروف: القيمة الصافية: 15.5 مليار دولار

العمر : 39 عاما، الدولة/الإقليم: الإمارات العربية المتحدة.

بافل دوروف هو مؤسس ومالك تطبيق المراسلة "Telegram" (تلغرام)، الذي يضم أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا حول العالم.

-ناصف ساويرس: القيمة الصافية: 8.8 مليار دولار ، مصر

-محمد منصور: القيمة الصافية: 3.3 مليار دولار، مصر.

-نجيب ميقاتي (رئيس الحكومة اللبنانية الحالي): القيمة الصافية: 2.8 مليار دولار، لبنان.

-طه ميقاتي: القيمة الصافية: 2.8 مليار دولار، لبنان.

-بي.إن.سي مينون: القيمة الصافية: 2.8 مليار دولار، سلطنة عمان.

-يسعد ربراب وعائلته: القيمة الصافية: 2.5 مليار دولار، الجزائر.

-سهيل بهوان: القيمة الصافية: 2.1 مليار دولار، سلطنة عمان.

-حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني: القيمة الصافية: 1.8 مليار دولار، قطر.

-عزيز أخنوش وعائلته: القيمة الصافية: 1.7 مليار دولار، المغرب.