هذه أفضل صورة صحفية عالمية في 2024

أعلنت مؤسسة صور الصحافة العالمية "World Press Photo" عن جوائزها السنوية، خلال حفل أقامته الخميس بمقرها في أمستردام بهولندا.

وفازت صورة لامرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات في قطاع غزة بجائزة أفضل صورة صحفية عالمية لعام 2024. والصورة الفائزة تظهر إيناس أبو معمر (36 سنة) وهي تبكي وتحمل بين يديها جثة الطفلة سالي مُكفنة في ملاءة في مشرحة المستشفى.

كما فازت لي آن أولويدج من جنوب إفريقيا بجائزة قصة العام عن صور توثق مرض الخرف في مدغشقر. وفاز بفئة المشاريع الطويلة أليخاندرو سيغارا من فنزويلا عن سلسلة "الجداران" لنيويورك تايمز وبلومبرغ.

واختارت لجنة التحكيم الصور الفائزة من بين 61062 عملا مشاركا تقدم به3851 مصورا من 130 دولة.