هل الكاف هيئة مخزنية؟

يواصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تحت وصاية المخزني فوزي لقجع، اختراقه الفاضح لقوانين الاتحاد، وانحيازه لصالح الفريق المغربي نهضة بركان، الذي يحمل الخريطة الوهمية، الموجودة على أقمصة الفريق.

وقد احتسبت اللجنة مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بين نهضة بركان وإتحاد العاصمة، على البساط لصالح النادي المغربي، وتأهله لنهائي كأس "الكاف" لمواجهة الزمالك المصري.

وهذا القرار المجحف، يواصل الكاف قراراته المتهورة، دون الاحتكام لقوانين الفيفا الواضحة والتي تنص على عدم إدراج أي شعارات سياسية أو دينية على قمصان وألبسة اللاعبين.